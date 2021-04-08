На заявления Турала Гянджалиева нет «окрика» из России, США и Франции? — Бессмысленная армянская истерика

Никогда не говори «никогда». Это не только название кинофильма о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери и Ким Бейсингер в главных ролях. Это еще и призыв ко всем тем, кто привык отрицать все подряд, не учась даже на собственных ошибках. К числу таковых, безусловно, относятся и те армянские глашатаи, что готовы продолжать заботливое развешивание лапши на уши своих соплеменников.

Итак, что же произошло на сей раз? «Скоро наш офис будет действовать в Ханкенди», — написал в своем Twitter-аккаунте председатель Общественного объединения азербайджанской общины Карабахского региона, депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев. Одной этой короткой записи оказалось достаточно для истерики и паники в рядах армянской стороны.

Ясное дело, что во главе колонны возмущенных шли те, кто до сих пор называют себя представителями мифического «Арцаха». Некая Лусине Аванесян, которая гордо именуется целым пресс-секретарем главы карабахских сепаратистов, ответила на заявление Турала Гянджалиевa, назвав его «дешевой спекуляцией»․

Эта мадам не особо утруждала себя выбором слов и выражений, что выдало страх карабахских сепаратистов, что называется, с головой.

«Это очередной плод больной фантазии азербайджанской стороны, выдаваемый за реальность. С помощью таких дешевых информационных спекуляций они стремятся ввести общество в заблуждение и вызвать раздражение армянского общества», — заявила Аванесян. Она заверила, что азербайджанцы не могут не только открыть офис в Ханкенди, но и посещать его. «Пусть лучше думают о возвращении наших оккупированных территорий, чтобы можно было говорить о реальных перспективах урегулирования конфликта», — заключила она.

Совершенно очевидно, что дама эта вынуждена говорить то, что прикажут, а вовсе не то, что есть в реальности. В этом смысле она мало чем отличается от всех официальных лжецов в Армении и Ханкенди. По большому счету, она мало чем отличается от Шушан Степанян, которая с самого начала 44-дневной войны лгала своим согражданам, отрицая совершенно очевидное успешное продвижение азербайджанской армии. Врала она вдохновенно, аж до того самого момента, когда наша армия освободила Гадрут. После чего, уроженка Гадрута Шушан Степанян подала в отставку с поста пресс-секретаря Минобороны РА.

Врала, впрочем, не только она. Тиражированием лжи и глупости тогда занималось практически все военное и политическое руководство РА и карабахских сепаратистов. Особенно «отличился» тогда Арцрун Ованнисян. Бывший спикер МО РА вообще стал символом примитивной и забавной лжи. Его фраза про «тактическое отступление» армянской армии надолго стала «крылатой». Так что, Лусине Аваннесян есть у кого учиться. Что она, собственно и делает.

Куда более вольготно чувствуют себя армянские СМИ. Вот они-то и написали правду, открыто указав на страх армянской стороны после заявления Турала Гянджалиева. Издание «Арменианрепорт» опубликовало статью под красноречивым названием «Мы теряем и Степанакерт?!». Автор этого текста, традиционно для любого армянского СМИ использующий набор шаблонов про «турецко-азербайджанскую агрессию» и «Ереван, который старше Рима», в итоге потребовал реакции на заявление Гянджалиева. Причем, в основном, от России. «Из Кремля до сих пор не последовало никакого отрезвляющего окрика в адрес Баку. Хотя, он должен быть. Причем, повторюсь, не на словах, а на деле. У России, благо, есть куча возможностей оказать нужное давление на горячие головы в Азербайджане. Но, Кремль молчит. Более того, он занял позорную для себя позицию оправдывающейся стороны, на которую открыто оказывают давление Баку и Анкара», — возмущается автор текста в «Арменианрепорт».

После чего, он впадает в откровенное уныние. Резюмирующий вывод, сделанный им, достоин цитирования. «Просто так, не имея гарантий на то, что эта провокация будет реализована, Турал Гянджалиев лепетать бы не стал. Увы, кажется, все уже согласовано. И тут претензии нужно предъявлять не только России, но и Франции и США. А также — нынешнему руководству нашей страны, которое, судя по всему, согласно на любые провокационные действия азербайджанской стороны», — грустит автор статьи в «Арменианрепорт».

И правильно делает, что грустит. Избежать неизбежного это не поможет, но правду поведать армянскому обществу он все же успел. Что будет делать та же Лусине Аванесян, когда обещания Турала Гянджалиева сбудутся и азербайджанский флаг взовьется в Ханкенди? Наверное, подаст в отставку, попутно что-то ляпнув напоследок про очередное «тактическое отступление». Впрочем, может она и на это не пойдет.