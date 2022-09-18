На южную часть Японии обрушился один из самых мощных в истории тайфунов, который принес с собой ураганный ветер и такое количество дождя, какое во многих местах Европы не выпадает и за год. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Тайфун, названный метеорологами «Нанмадол», вышел на сушу вечером 18 сентября (в Европе в это время было утро) возле города Кагосима на самом южном из четырех главных островов Японии, Кюсю, передает Би-би-си.

Скорость порывов ветра в зоне тайфуна достигает 234 км\ч (65 м\сек.). По оценке Метеорологической службы Японии, менее чем за сутки в некоторых местах выпадет или уже выпало около 500 мм осадков. Для сравнения — в Лондоне, например, немногим больше — 600-700 мм — выпадает в среднем за год.

Такой небывалый ливень грозит паводками, селями и оползнями. Власти призвали эвакуироваться в безопасные места около 4 млн человек (всего на острове живут 13 млн). Поезда, паромы и авиасообщение на Кюсю остановлены.

Вскоре после прихода тайфуна на острове обесточенными оказались около 200 тыс. домов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выпустил специальное заявление, в котором призвал людей без промедления эвакуироваться из любых сколь-нибудь опасных регионов.

«Я призываю избегать потенциально опасных мест, таких как реки и другие водные пути, а также места, где возможны оползни… Эвакуироваться ночью крайне опасно. Я призываю эвакуироваться в безопасные места до заката», — говорилось в заявлении.

Между тем, принудительная эвакуация не объявлена, и, как сообщает местная пресса, властям в некоторых случаях пришлось потрудиться, уговаривая людей бросить дома и перебраться в безопасное место.

Тайфун движется через Кюсю на север, в сторону центральной Японии, и, по расчетам ученых, в ближайшее время дойдет и до региона Токио, сохранив при этом существенную часть своей мощи.