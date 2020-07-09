На выход: переполненность мест заключения в условиях пандемии делает УДО необходимостью

С начала пандемии коронавируса в стране были условно-досрочно освобождены около тысячи осужденных. Об этом представители министерства юстиции заявили на видеоконференции » Меры по борьбе с COVID-19 в органах юстиции».

Многие граждане считают, что освобождение такого количества осужденных в условиях сложной экономической ситуации приведет к увеличению количества преступлений в стране.

Глава правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов заявил # что большинство освобождений вряд ли напрямую связаны с пандемией COVID-19, хотя общественности это может преподноситься иначе.

«И без того каждый год условно-досрочно в стране освобождают несколько сот человек. Лишь бы кого никто не выпустит на волю. Освобождают тех, кто правильно вели себя в местах заключения, у кого хорошая характеристика. Условно-досрочное освобождение может касаться людей, совершивших разные преступления, но чем тяжелее преступление, тем больше человек должен за него отсидеть. Кто-то может отбыть половину, кто-то три четверти положенного срока. При вынесении решения об освобождении учитывается все — оплатил ли виновный нанесенный ущерб, смог ли он прийти к согласию к пострадавшими, сделал ли выводы из содеянного», – отметил он.

По словам правозащитника, если заключенный болен туберкулезом и до окончания лечения осталось немного, его могут оставить в тюрьме, пока лечение не завершится. Выйдя на волю, он может забросить лечение и стать источником заражения для других людей.

Что касается освобождения из мест заключения из-за пандемии, то, как говорит правозащитник, некоторые считают, что сейчас самое время для этого из-за переполненности тюрем, которая может стать причиной распространения коронавируса.

«Переполненность тюрем не означает, что заключенным прям негде развернуться, и они даже спят по очереди. На деле это означает, что на каждого заключенного приходится меньше площади, чем положено. В СССР нормой было 2,5 квадратных метра на заключенного, сейчас для обычной колонии это 4 квадратных метра, для больничных палат – 5 квадратных метров. В отечественных колониях почти повсеместно на заключенного приходится менее положенных 4 квадратных метров. В таких условиях невозможно соблюдение необходимой при пандемии коронавируса социальной дистанции», – подчеркнул Зейналов.

Он напомнил, что ранее у 30 заключенных был выявлен коронавирус и никто так и не объяснил, как они могли им заразиться, ведь посещения и передача посылок были запрещены. Это поднимает вопрос скученности заключенных.

Говоря об условно-досрочном освобождении из мест заключения, Зейналов отметил, что нельзя не принимать во внимание непростую экономическую ситуацию в стране. По словам главы ПЦА, в колонии заключенного кормят три раза в день, лечат, у него есть крыша над головой. Его выпустили на свободу, но что с ним будет дальше?

«Не выпустить, если он заслуживает освобождения, нельзя, но на что ему жить, если нет работы, и где ему жить, если нет жилья? Бывшие заключенные получают при освобождении определенную сумму денег, но ее хватит максимум на два месяца. Если им будет нечего есть, то, конечно, они могут пойти на преступление. Но говорить, что из-за них может существенно ухудшиться криминогенная ситуация, не стоит. Освобождают тех, кто формально готовы к освобождению. Преступность была и есть и без этого, хотя официальные органы рапортуют о том, что она снизилась из-за патрулирования. Просто не все случаи фиксируются, есть латентная преступность», – сказал Зейналов.

Эксперт подчеркивает, что в принципе нет причин опасаться тех, кто были освобождены условно-досрочно. Гораздо более опасны для общества, по его убеждению, те, кто не исправились в местах заключения, отсидели от звонка до звонка и озлобленные на весь мир, вышли на свободу.

Правозащитник отметил, что слишком много нерешенных социальных проблем осложняют ситуацию. Сейчас в стране крайне сложно с работой, а бывшим заключенным ее найти вдвойне тяжело. Нет никаких специальных программ, которые способствовали бы их трудоустройству, тому, чтобы они вернулись к нормальной жизни.