Одним из ключевых вопросов, обсуждаемым в обществе и экспертных кругах, остается восстановление работы Бакинского метрополитена.

В само ЗАО «Бакинский метрополитен» с конкретным ответом не торопятся, заявляя, что решения в этом направлении принимаются на уровне Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Начальник пресс-службы столичной «подземки» ожидаемо ответил на вопросы журналистов, что в структуре заняты выполнением своих прямых обязанностей, а заключаются они в поддержании инфраструктуры метро в соответствии с техническими и нормативными требованиями. Что же касается возобновления работы объекта, этот вопрос в исключительной компетенции Оперштаба.

Как сказал # председатель и учредитель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов, метро является самым подходящим в условиях пандемии транспортом:

«В отличие от прочих видов городского транспорта, вся структура его более совершенна. Современная система вентиляции в метро производит многократный обмен воздуха как на станциях, так и в вагонах поездов, — отметил собеседник. — Кроме того, именно здесь очень легко регулировать количество пассажиров, проходящих через турникеты на входе. Также легко поддается контролю использование пассажирами средств индивидуальной защиты – безмасочников просто не пустят на станцию. Метрополитен в условиях карантина самый легко управляемый и контролируемый транспорт».

В то же время на уровне чиновников учреждения прозвучали утверждения относительно возросшей стоимости пассажирских перевозок. По данным метрополитена, в минувшем году перевозка одного пассажира увеличилась аж в три раза по сравнению с позапрошлым годом — до 1 маната 54 гяпика. Сообщается, что резкий рост этого показателя обусловлен пандемией, перебоями в работе и отсутствием доходов. А примечательно здесь то, что еще прошлым летом председатель структуры Заур Гусейнов заявлял журналистам, что себестоимость перевозки близка к 52 гяпикам.

«Признаться, мне неловко и даже стыдно видеть подобные заметки в СМИ, — сказал юридический консультант. — Ведь что такое себестоимость, в переводе с английского cost price? Это понятие интерпретируется как стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции или услуг. При этом доход его зависит от эффективности продаж, будь то конкретный товар или услуги по перевозке пассажиров – не суть важно. В случае с метро продаются конкретные услуги по перевозке пассажиров. Предположим, что поезд состава обходится в энную сумму. К этому надо добавить стоимость технического обслуживания состава в депо, санитарную обработку, уборку этого поезда и многие прочие сопутствующие расходы на содержание и эксплуатацию состава».

Конечно же, входит сюда и зарплата работников, машинистов, обслуживающего персонала станции, говорит собеседник:

«Предположим, при загруженности состава на 30% доход будет нулевой. То есть та сумма, которую заплатят пассажиры за проезд при такой небольшой загруженности, покроет только расходы метрополитена. А вот выше — структура будет в прибыли. При этом ясно, что чем больше пассажиров, тем выше доход, иначе метрополитен будет работать в убыток, поскольку на содержание и эксплуатацию потратят больше, чем заработают. В минувшем году метро работало всего несколько месяцев, а потому сократились перевозки пассажиров. Но ведь все затраты на содержание, хранение и эксплуатацию не уменьшились! А вот количество заработанных денег сократилось в разы».

Резюмируя сказанное, говорит специалист, доходы метро заметно упали, налицо убытки, а вот себестоимость пассажироперевозок почти не изменилась. Ведь пассажирских перевозок практически не было.

«Не себестоимость выросла, а доход упал, — подчеркивает собеседник. – Что же делают в метрополитене? Там пытаются расход организации буквально разделить на те деньги, что получены с пассажиров, и говорят нам о возросшей себестоимости перевозки. Но это в корне неверно. Возникают в этой связи и другие вопросы – почему так резко увеличились расходы ЗАО? Тарифы на электричество не возросли, про увеличение зарплат работников этой структуры тоже ничего не слышно… В любом случае, превышающий доходы расход метро никакого отношения к себестоимости перевозки пассажиров отношения не имеет».