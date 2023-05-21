Правящая правоцентристская партия «Новая демократия» (НД) во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом лидирует на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Греции. Об этом свидетельствуют результаты первых экзитполов, которые были оглашены ведущими телеканалами после закрытия избирательных участков в 19:00 (20:00 по бакинскому).

По этим данным, «Новая демократия» получает 36-40% голосов, а главное оппозиционное объединение — Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА — ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса — 25-29% голосов.

Левая партия ПАСОК — Движение перемен может набрать 9,5-12,5% голосов, Компартия Греции (КПГ) — 6-8%, правая «Эллиники лиси» («Греческое решение») — 3,5-5,5%, еще одна небольшая левая партия МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса — 2,5-4,5%. В парламент, согласно этим экзитполам, может войти и седьмая партия — «Курс на свободу» — с 2,2-4,2%. Эту партию возглавляет бывший председатель греческого парламента Зои Константопулу.

Согласно экзитполам, «Новая демократия» может получить 121-125 мест в 300-местном парламенте, СИРИЗА — ПА — 86-89, ПАСОК — Движение перемен — 35-36, КПГ — 22-23, МЕРА25 — 11-12, «Греческое решение» — 15, а «Курс на свободу» — до 10. (ТАСС)

