На вокзале в Стамбуле нашли бомбу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что полиция обнаружила на автовокзале в Стамбуле взрывное устройство, сообщает Hurriyet.

По его словам, члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) привезли 5 кг взрывчатки. Устройство было обнаружено в автомобиле, его удалось обезвредить.

Он объяснил, что теракт был предотвращен в результате бдительности полиции и работы разведслужб. В результате операции задержаны два человека.

«Там были тысячи людей. Те кто заложил взрывчатку пойманы», — сказал Сойлу.

| 2021-04-29T00:29:01+04:00 29 апреля 2021, 00:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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