На вокзале в Стамбуле нашли бомбу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что полиция обнаружила на автовокзале в Стамбуле взрывное устройство, сообщает Hurriyet.

По его словам, члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) привезли 5 кг взрывчатки. Устройство было обнаружено в автомобиле, его удалось обезвредить.

Он объяснил, что теракт был предотвращен в результате бдительности полиции и работы разведслужб. В результате операции задержаны два человека.

«Там были тысячи людей. Те кто заложил взрывчатку пойманы», — сказал Сойлу.