Украинский телеведущий Керим Гуламов, который до войны работал на музыкальном телеканале М1, погиб в боях против российской армии.

Как сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в Facebook, Карим азербайджанец. «Керим был известен как ведущий на телеканале М1. Керим встал на защиту Родины, которую до последнего дыхания защищал с первого дня крупномасштабного вторжения России…», — отметил украинский дипломат.

Друзья и сослуживцы выражают соболезнования на его странице в Facebook. Они говорят, что Керим был очень сильным, добрым и справедливым.

«Тебя будут помнить как человека с большим сердцем и широкой душой, как рыцаря и спасавшего Украину супермена, как настоящего друга, который никогда не оставит в беде. Благодарю тебя за то, что твоя душа выбрала эту планету, страну и времена, в которых ты был и всегда будешь храбрым героем», — пишут на его странице в соцсети.

Известно, что Керим Гуламов родился в Обухове, но последнее время жил в Ирпене. С первых дней полномасштабной войны он вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать родину от российских оккупантов.

26 июля он мог бы праздновать свой день рождения. Гуламову должно было исполниться 35 лет, но из-за войны его жизнь оборвалась. (УНИАН)