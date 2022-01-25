Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, с 27 по 28 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с. 27-28 числа будет облачно с осадками, вечером 27 числа, ночью и утром 28 числа местами вероятен мокрый снег. Температура воздуха составит 2-6° тепла.

В районах Азербайджана 27 января и до вечера 28-го ожидаются ливни, местами мокрый снег, снег в горных и предгорных районах.

Будет дуть западный ветер скоростью 15-20 м/с, днем 27 числа местами усилится до 23-28 м/с.

Минимальная температура воздуха составит 0-5° мороза в центральных районах, 8-13° мороза в горах и до 18°мороза в высокогорных районах.