Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение «О мерах по строительству автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян — Нефтчала Сальянского района с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли».

Согласно документу, в целях строительства автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян — Нефтчала Сальянского района с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли с населением шесть тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 6,8 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.