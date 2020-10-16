На стороне Азербайджана воюет Красная армия Японии – на заметку Пашиняну

О том насколько премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в душевном смятии на фоне заметных успехов азербайджанской армии, освобождающей Карабах от армянской оккупации, говорят его многочисленные интервью международным изданиям. Отсутствие элементарной логики в заявлениях, плохое владение английским и русским языками, не говоря уже о ляпах по истории нагорно-карабахского конфликта, сделали Пашиняна карикатурным персонажем.

Складывается ощущение, что Пашинян, по мере продвижения азербайджанской армии в Карабахе, начинает от страха сочинять невероятные небылицы. Так, в своем интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву он заявил о том, что у властей Армении есть конкретные доказательства участия террористов из Сирии в боях в Карабахе.

При этом Пашинян, конечно же, не привел эти «конкретные доказательства». Полагаем, что если у Армении были бы хоть какие-либо убедительные доказательства наличия сирийских наемников, сражающихся на стороне азербайджанской армии, то об этом Ереван растрезвонил бы по всему миру. Все что есть у Армении, это домыслы и голословные обвинения.

Однако это не мешает Пашиняну заявлять о том, что «решение об использовании наемников было принято потому, что азербайджанская армия не способна в одиночку воевать против армии обороны Карабаха». Сразу видно, что армянский премьер, не проходивший воинскую службу, но любящий наряжаться в военную форму, потерял чувство реальности. Интересно, что ему дает повод так говорить о боеспособности азербайджанской армии? Может бравурные заявления представителей Минобороны Армении Шушан Степанян и Арцруна Ованнисяна, выдающих сбитый «кукурузник» за беспилотник, а также заявлявших, что Джебраил и Гадрут не освобождены азербайджанской армией?

В любом случае ясно, что успехи азербайджанской армии подстегивают больную фантазию пустословного Пашиняна, который в своем интервью отметил, что кроме сирийских наемников в войне участвуют также спецподразделения турецкой и пакистанской армий. Хотя зачем ему мелочиться? Почему бы Пашиняну не сказать, что в Карабахе сражаются терминаторы? Чем это не оправдание панического отступления армянских войск с оккупированных азербайджанских земель?

Видимо, армянскому премьеру кажется, что все кругом верят ему на слово. Достаточно сказать, что на стороне Азербайджана воюет Красная армия Японии и все поверят в эту несусветную чушь. Даже никаких доказательств приводить не нужно. А тем временем, пока Пашинян впустую сотрясает воздух, азербайджанская армия уверенно развивает военные успехи.