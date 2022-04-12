В ожидании большого наступления российской армии на Донбасс, в ЕС готовы увеличить поддержку Украины, прежде всего оружием. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС, прошедшего в понедельник, 11 апреля, в Люксембурге, сообщает корреспондент DW. «Нужно поддерживать Украину всеми средствами», — отметил он.

Боррель указал, что на заседании министры обсудили как эффективность действующих санкций против России, так и новые ограничения. «Ничего не исключается, включая санкции на нефть и газ. Сегодня не было принято никакого решения, состоялась только общая дискуссия. Важно различать между нефтью и газом: в 2021 году счет за импорт нефти был в четыре раза больше, чем счет за газ», — отметил дипломат, добавив, что нефть при этом легче заместить. ЕС в прошлом году заплатил России почти 71 млрд евро за нефть и нефтепродукты, а за газ — почти 18 млрд.

«Все государства ЕС в процессе уменьшения их зависимости, уменьшения потребления (энергоносителей), поступающих из России. Уже сейчас», — заверил Боррель. При этом он отметил, что хотя некоторые страны уже объявили, что больше не будут покупать российские нефть и газ, другие пока не могут себе этого позволить, но работают над этим.

В то же время Боррель призвал: «Давайте не питать иллюзий. Если перекрыть российский газ на следующей неделе, то не получится так, что у российской армии сразу будет меньше средств вести войну». Поэтому, по его словам, хотя санкции и важны, сейчас главным приоритетом ЕС является поддержка обороны Украины.

Это подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок: «Мы очень хорошо понимаем, что в эти моменты украинцы могут защитить свободу, независимость и безопасность только с помощью оружия».