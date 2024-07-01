Венгрия начинает председательство в Совете ЕС сроком на полгода в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции. 1 июля она принимает в ЕС эстафету у Бельгии, чтобы в конце декабря на основе ротации передать ее Польше.

Официальный логотип председательства представляет собой кубик Рубика, на одной из граней которого изображен красно-бело-зеленый флаг Венгрии, а на другой — эмблема Евросоюза в виде звезд, расположенных по кругу. В этом году изобретению венгерского инженера Эрнё Рубика исполнилось 50 лет.

Как отмечается на сайте председательства, головоломка требует «стратегического видения, терпения, дисциплины и точности — тех качеств, которые необходимы для председательства Венгрии в Совете ЕС». (ТАСС)