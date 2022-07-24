В ходе спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции нейтрализован террорист YPG (сирийского крыла PKK) Шахин Текинтангач по прозвищу «Кендал Эрмени», сообщает Агентство Анадолу.

Текинтангач участвовал в преступной деятельности YPG/PKK​​​​​​​ в районе Айн-эль-Араб (Кобани) на севере Сирии.

Как сообщили источники безопасности, Текинтангач также ранее участвовал в деятельности YPG/PKK в окрестностях провинций Агры, Карс, Ван, Бингель и Битлис в Турции и был лично причастен к организации терактов.