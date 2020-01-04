На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано 285 кандидатов в депутаты

Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля 2020 года, обратилось 2066 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает Trend.

По его словам, 461 кандидат выдвинут от 19 политических партий. «Инициативными группами выдвинуты 16 человек, а в индивидуальном порядке свои кандидатуры выдвинули 1749 человек», — сказал Панахов.

Он отметил, что кандидатуры 2066 человек уже утверждены, 1903 из них получили подписные листы, 580 — вернули, а 285 уже прошли регистрацию.