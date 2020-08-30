На сегодняшний день число зараженных SARS-CoV-2 в мире превысило 25 млн

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен уже у 25,16 млн жителей планеты, следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. По их оценке, от заболевания COVID-19 к утру воскресенья, 30 августа, скончались 846 772 человека, а свыше 17,5 млн пациентов выздоровели.

Количество инфицированных в странах Западной Европы в последнее время растет в связи с возвращениями европейцев из отпусков. Страны вынуждены вновь ужесточать меры по сдерживанию инфекции. Так, в Германии крупные мероприятия, на которых невозможно проследить контакты в случае заражения, запрещены как минимум до конца текущего года. А Венгрия с 1 сентября первым из государств ЕС вновь закроет границы для иностранных граждан. Мера будет действовать в течение одного месяца. (DW)