Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, он не пострадал, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в структурах безопасности.

Те же сведения сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности передает, что на премьер-министра была совершена «неудачная попытка покушения» с помощью беспилотника. Аль-Каземи не пострадал.

«Силы безопасности предприняли необходимые меры», — говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности, которое приводит INA.