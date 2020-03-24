На политическом поле остались Азербайджан, Армения и коронавирус

Пандемия коронавируса сформировала новую систему координат, как в экономике, так и в политике. Это ровно также касается и армяно-азербайджанского конфликта и ситуации вокруг нее.

Сегодня подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня в Геранбойском направлении, предприняли попытку совершить провокацию. Как сообщает пресс-служба Минобороны, в результате отражения атаки подразделениями ВС Азербайджана был уничтожен один военнослужащий вражеской стороны. Его тело уже около суток лежит на нейтральной территории.

Говоря об обстановке, которая сложилась в целом вокруг карабахского конфликта на данном этапе, экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров сказал, что нам нужно правильно оценить сегодняшнюю ситуацию.

«Я не имею ввиду только пандемию, я беру перемены в международных отношениях. На сегодня мы видим, что устоявшаяся система международных отношений претерпела значительные изменения, практическая реализация этих отношений тоже значительно изменилась, и сейчас можно говорить о кризисе многосторонней внешполитической активности. Мы можем откровенно сказать, что международные организации находятся в глубоком кризисе», — отметил он.

Зульфугаров также добавил, что сегодня ничего не слышно об ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОДКБ.

«Между всеми странами границы закрыты, перемещение граждан запрещено, экономические связи приостановлены. Или же если взять ЕС, где тоже все закрыли границы, Шенген тоже закрыт, это все говорит о том, что международные отношения находятся в таком состоянии, в котором они не были много лет и в целом можно сказать, что старая система взаимоотношений между государствами рухнула», — сказал эксперт.

Говоря о том, что придет взамен старой системе в посткризисное время, политолог сказал, что нужно сразу понять, что этот кризис влияет не только на международные отношения, но и на экономику мира, финансовую систему и так далее.

«Можно с уверенностью сказать, что мир уже не будет таким, каким он был, и если все это перенести на наш регион и на наш конфликт, то тогда мы получаем новую ситуацию, когда фактически региональные и международные игроки, которые участвовали во всех этих вопросах конфликта, они по естественным причинам самоустранились.

Да, могут звучать какие-то заявления, но я не думаю, что в той же Москве кто-то будет задумываться о том, какая ситуация в армяно-азербайджанском конфликте. То же самое касается и Вашингтона. То есть мы сегодня находимся в ситуации, когда видим на политическом поле Армению и Азербайджан, а также и коронавирус», — добавил он.

В данном случае, нужно сказать, что Азербайджан находится в выигрышной ситуации, считает эксперт.

«Армянская позиция всегда подкреплялась определенным международным участием. Я не буду углубляться ни в военную, ни в экономическую поддержку. Оккупация азербайджанских земель и этническая чистка подкреплялись явной и скрытой политической, экономической, военной пропагандой и прочей международной поддержкой. Сейчас же мы подходим к ситуации, когда остаемся наедине с Арменией. Проблема в том, что реальные политики в регионе, как в Азербайджане, так и в Армении, понимают под тем вопросом, какой баланс сформировался сегодня? Как он будет влиять на линию соприкосновения войск? И что может произойти в ближайшее время, когда кризис мировой усилится. Вот те вопросы, которые сейчас мы должны задавать сами себе», — отмечает политолог.

Говоря о том, насколько реально сегодня обострение между Азербайджаном и Арменией, Зульфугаров сказал, что обострение сейчас более чем реально.

«Азербайджан доминирует с точки зрения военных возможностей, Армении не приходится рассчитывать на кого-то ни было, потому что все в мире заняты своими делами и в данной ситуации Армения единственное что может сделать – это тянуть время для того, чтобы созрела новая ситуация, для того, чтобы она могла противостоять Азербайджану. Для Азербайджана же, наоборот, настал момент использовать свое доминирование — и военное, и экономическое, а также энергетическую самодостаточность, продовольственную безопасность», — считает он.

Перечислив преимущества Азербайджана и слабые стороны Армении, которая имеет весьма скромные военные возможности и находится в зависимости от того, каким образом до нее будут доставляться грузы, Т.Зульфугаров резюмировал:

«Мы должны вспомнить, что сделал Пашинян во время визита в Грузию, он обсуждал вопросы логистики, вот это главный фактор выживаемости Армении. Мы можем также проанализировать финансовый сектор Армении, энергетическую ее безопасности и так далее. Ее безопасность рухнула сразу же с наступлением пандемии и сейчас мы в десятки раз в лучшем положении».