У здания суда собрались сотни сторонников мэра. Как отмечает Associated Press, это первый раз за семь месяцев, когда Имамоглу смог покинуть тюрьму на окраине Стамбула, в которой он содержится.

Представляющий Республиканскую народную партию (РНП) Имамоглу победил на выборах мэра Стамбула в 2019 году. Результаты были аннулированы, но на повторных выборах Имамоглу вновь выиграл.

В 2024 году РНП вновь заняла первое место на муниципальных выборах, при этом поражение кандидата правящей Партии справедливости и развития (ПСР) эксперты называли «крупнейшим поражением Эрдогана в истории» (именно он возглавляет ПСР).

Полномочия Имамоглу на посту мэра Стамбула были приостановлены в марте 2025 года после ареста по подозрению в коррупции.

Имамоглу считался главным оппонентом Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, запланированных на 2028 год. Политика задержали незадолго до внутренних выборов в Республиканской народной партии, на которой Имамоглу должны были выдвинуть кандидатом в президенты на выборах в 2028 году. РНП все равно выбрала мэра Стамбула своим кандидатом.

Арест Имамоглу привел к массовым протестам — более 100 человек были задержаны, в том числе освещавший уличные акции корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн, которого потом депортировали из Турции.