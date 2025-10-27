Мэру Стамбула Экрему Имамоглу предъявили новые обвинение: на этот раз в политическом шпионаже. Имамоглу — главный оппонент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — с марта находится в заключении по делу о коррупции; летом его приговорили к 20 месяцам тюрьмы по делу о публичном оскорблении и угрозах в адрес прокурора Стамбула. Сам политик все обвинения в свой адрес отрицает.
Расследование дела о политическом шпионаже началось на прошлой неделе, пишет Associated Press. Имамоглу подозревают в связях с бизнесменом, арестованным в июле этого года, который якобы сотрудничал с зарубежными разведывательными службами.
В частности, передает турецкое государственное агентство Anadolu, мэра Стамбула обвиняют в том, что он передавал данные о жителях города в обмен на иностранное финансирование своей предвыборной кампании в 2019 году.
Помимо Имамоглу, обвинения также предъявлены бывшему менеджеру его кампании Неджати Озкану и журналисту, главреду оппозиционного телеканала Tele 1 Мердану Янардагу.
Сам телеканал, пишет Hurriyet Daily News, был взят под контроль государства, а его канал на YouTube был закрыт.
Имамоглу дал показания по новому делу в суде в субботу, 26 октября. Он отверг обвинения в шпионаже.
«На мой взгляд, шпионаж — это предательство, — приводят его слова турецкие СМИ. — Если меня обвинили бы в поджоге Рима, это выглядело бы более правдоподобно».
У здания суда собрались сотни сторонников мэра. Как отмечает Associated Press, это первый раз за семь месяцев, когда Имамоглу смог покинуть тюрьму на окраине Стамбула, в которой он содержится.
Представляющий Республиканскую народную партию (РНП) Имамоглу победил на выборах мэра Стамбула в 2019 году. Результаты были аннулированы, но на повторных выборах Имамоглу вновь выиграл.
В 2024 году РНП вновь заняла первое место на муниципальных выборах, при этом поражение кандидата правящей Партии справедливости и развития (ПСР) эксперты называли «крупнейшим поражением Эрдогана в истории» (именно он возглавляет ПСР).
Полномочия Имамоглу на посту мэра Стамбула были приостановлены в марте 2025 года после ареста по подозрению в коррупции.
Имамоглу считался главным оппонентом Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, запланированных на 2028 год. Политика задержали незадолго до внутренних выборов в Республиканской народной партии, на которой Имамоглу должны были выдвинуть кандидатом в президенты на выборах в 2028 году. РНП все равно выбрала мэра Стамбула своим кандидатом.
Арест Имамоглу привел к массовым протестам — более 100 человек были задержаны, в том числе освещавший уличные акции корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн, которого потом депортировали из Турции.
Сторонники Имамоглу считают его преследование политически мотивированным и не верят в независимость турецкого правосудия. (bbc.com)