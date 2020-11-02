На подступах к Шуше горят не фосфорные боеприпасы, а…

Терпя разгромное поражение от азербайджанской армии, Армения не оставляет тщетных попыток по привлечению международной общественности с целью оказания давления на Азербайджан для прекращения военных действий в Карабахе. К набившим уже оскомину «аргументам» в виде «сирийских наемников», «турецкого и пакистанского спецназа» на днях добавился еще один.

Так, марионеточный режим заявил о том, что азербайджанская армия якобы применяет фосфорные боеприпасы, содержащие элементы химического оружия. Затем вселенский вой поднял омбудсмен Армении Арман Татоян, пообещавший обратится в международные структуры.

По его словам, пока неясно, применяется ли именно белый фосфор или другие элементы, но очевидно, что используются заряды, содержащие химические элементы, приводящие к массовым пожарам, тушение которых затруднено.

Однако и в этот раз армянская ложь оказалась недолговечной – зарубежные эксперты разоблачили этот фейк. Так, главный редактор российского издания «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский на своей Фейсбук-странице отметил, что каких-то специальных запретов на применение белого или красного фосфора в боевых действиях не существует. Помимо этого, на основе анализа приведенного армянской пропагандой фотоснимка Мураховский сделал вывод, что это типичный зажигательный боеприпас, в котором нет фосфора.

Другой эксперт Теймураз Алборов отметил, что пожары на территории Карабаха возникли в результате применения 122-мм реактивного снаряда МЗ-21 индекса 9М22С с зажигательной боевой частью 9Н510. Этот боеприпас предназначен для создания массовых очагов пожара на местности с сухим растительным покровом и с легковоспламеняющимися материалами. Применяется для стрельбы из 122-мм боевых машин БМ-21, 9П138, 9П139, 9П125, 9А51 реактивных систем залпового огня «Град», «Град-1», «Град-В», «Прима». В составе этих боеприпасов нет никакого фосфора.

А автор одноименного аналитического YouTube-канала Юрий Подоляка, анализируя приведенное армянами видео, пришел к выводу о том, что эти боеприпасы использует сама армянская армия для того, чтобы выжечь территорию. Это делается с целью помешать азербайджанской авиации наносить точечные удары по армянским позициям с воздуха.

Как видим, армянскую армию от поражений уже не спасает даже их ложь. Они наступают на собственные грабли.