На освобожденных территориях Азербайджана в пользование военнослужащих передано до 60 пунктов размещения модульного типа.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны Анар Эйвазов, сообщает в пятницу Trend.

Эйвазов отметил, что по указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы по всестороннему обеспечению службы воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана, а также всестороннему обеспечению военнослужащих, улучшению их социально-бытовых условий: «На освобожденных территориях Азербайджана в пользование военнослужащих переданы до 60 пунктов размещения модульного типа, оснащенных современным оборудованием и устройствами различного назначения. Улучшены бытовые условия военнослужащих, которые несут службу в этих частях. Созданы еще более хорошие условия для их повседневной, боевой и служебной деятельности».