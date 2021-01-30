На освобожденных территориях Азербайджана создаются структуры госорганов

Соответствующие центральные, местные исполнительные и другие государственные органы Азербайджанской Республики до 1 марта 2021 года должны представить в Министерство экономики и Министерство финансов предложения по требуемым средствам в связи с созданием и финансированием на освобожденных территориях соответствующих структур центральных, местных исполнительных и других государственных органов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым распоряжении «О подготовке проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год, а также концепции экономического и социального развития страны и прогнозных показателей».

Было отмечено, что соответствующие центральные, местные органы исполнительной власти и другие государственные органы должны до 1 марта 2021 года представить в Министерство экономики и Министерство финансов предложения о средствах, необходимых для проведения восстановительных и реконструкционных работ в период 2022-2025 годов по секторам и направлениям на освобожденных территориях.