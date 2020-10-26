На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся работы по электроснабжению стратегических объектов — ФОТО

ОАО «Азеришыг», в рамках проекта «Азеришыг в Карабахе», осуществляет неотложные меры по электроснабжению важных стратегических объектов на освобожденных от оккупации территориях, сообщает ОАО «Азеришыг».

На освобожденных территориях планируется создание новых центров электроснабжения, сетей 110, 35 и 0,4 кВ с применением самых современных технологий, систем релейной защиты и автоматики электронного типа, дистанционного диспетчерского управления, а также разработка проектов по прокладке линий электропередачи 35 и 0,4 кВ. В целом предусматривается поэтапная реализация этих проектов.

До реализации намеченных проектов ОАО «Азеришыг» начало осуществление неотложных мер в рамках проекта «Азеришыг в Карабахе», для срочного обеспечения электричеством стратегических объектов, имеющих особое значение на освобожденных от оккупации территорий.(Trend)