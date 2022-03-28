В Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Между наградами звезд объявили минуту молчания в знак поддержки Украины в войне с Россией и украинского народа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Согласно сообщению, после речи американской актрисы украинского происхождения Милы Кунис началась минута молчания, на экране появились три слайда на черном фоне. «Мы бы хотели минутой молчания показать нашу поддержку народу Украины, который сейчас переживает конфликт вторжения и несправедливость в своих собственных границах», — говорится на первом слайде.

«Несмотря на то, что кино является для нас важным способом выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в еде, медицинском обслуживании, чистой воде и экстренной помощи», — на втором. «Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine», — на третьем слайде.

При этом, как отмечают некоторые украинские СМИ, в слайдах не было «ни слова о роли России в войне».

Отмечается, что многие звезды Голливуда дополнили свой образ лентами голубого цвета в поддержку беженцев из Украины и значками в цветах украинского флага.