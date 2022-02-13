Власти Китая выявили три новых случая заражения коронавирусом среди участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в воскресенье, передает ТАСС.

12 февраля в Китай прибыло 136 человек, из них 81 спортсмен и официальное лицо и 55 — «представители других заинтересованных сторон». В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлено три новых случая заражения: два — среди атлетов и официальных лиц, один — среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.