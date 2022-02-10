На Олимпийских играх в Пекине на неопределенное время отложена церемония награждения фигуристов, принимавших участие в командном турнире. По данным СМИ, причина заключается в подозрительной допинг-пробе 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, выигравшей золото в составе команды и являющейся одной из главных претенденток на победу в турнире одиночниц. Международный олимпийский комитет (МОК) в четверг, 10 февраля, продолжил разбирательство. Валиева в четверг вышла на плановую тренировку.

Тренер Валиевой Этери Тутберидзе, присутствовавшая на тренировке, отказалась от комментариев, заявив, что «не занимается сплетнями». Сама фигуристка после тренировки не стала общаться с журналистами. Между тем, издание Sports.ru со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова написало, что с Валиевой «сняли временное отстранение». «Сборной ОКР оставили золото командного турнира в Пекине. Но WADA может опротестовать это решение в CAS», — цитирует портал слова Митькова.

На пресс-конференции МОК утром в тот же день официальный представитель организации Марк Адамс не предоставил никакой новой информации в этой связи. Он отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможном положительном допинг-тесте Валиевой, назвав их спекуляциями. Адамс подчеркнул, что возникла некоторая ситуация, для которой необходимы консультации.

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) подчеркнули, что МОК не сделал никакого заявления. «Камила Валиева не отстранена», — цитирует слова представителя организации Sports.ru.