Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил дисквалифицировать на четыре года 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву. В 2022 году во время Олимпийских игр в Пекине в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество триметазидин.

Слушания по делу Валиевой проходили в CAS в Лозанне с 26 по 28 сентября 2023 года, после этого в ноябре прошли два дополнительных заседания. Валиева выступала на них по видеосвязи.

В решении CAS говорится, что Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Она дисквалифицирована на четыре года в период с даты, когда была сдана положительная проба: то есть, с декабря 2021 года. Все награды и титулы, которые Валиева завоевала за это время (это, в том числе, титулы чемпионки Европы и олимпийской чемпионки в командных соревнованиях), у нее заберут.