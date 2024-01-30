Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил дисквалифицировать на четыре года 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву. В 2022 году во время Олимпийских игр в Пекине в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество триметазидин.
Слушания по делу Валиевой проходили в CAS в Лозанне с 26 по 28 сентября 2023 года, после этого в ноябре прошли два дополнительных заседания. Валиева выступала на них по видеосвязи.
В решении CAS говорится, что Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Она дисквалифицирована на четыре года в период с даты, когда была сдана положительная проба: то есть, с декабря 2021 года. Все награды и титулы, которые Валиева завоевала за это время (это, в том числе, титулы чемпионки Европы и олимпийской чемпионки в командных соревнованиях), у нее заберут.
Суд объяснил, что при вынесении решения руководствовался российскими же антидопинговыми правилами, согласно которым нарушение карается дисквалификацией на четыре года в том случае, если нет оснований для более мягкого решения.
В пресс-релизе CAS говорится, что наказание могло бы быть не таким суровым, если бы Валиева смогла доказать, что антидопинговое нарушение было допущено ей непредумышленно.
Сам факт наличия триметазидина в пробе Валиева и ее адвокаты не оспаривали.
«Внимательно изучив все доказательства, CAS пришел к выводу, что Валиева не смогла доказать судейской панели, что допустила допинговое нарушение непреднамеренно», — говорится в решении. (bbc.com)