Торги акциями четырех американских банков — First Republic, PacWest Bancorp, Regions Financial, Zions Bancorporation — остановлены в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже после резкого падения стоимости ценных бумаг.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Падение акций First Republic составляет 76,76%, PacWest Bancorp — 50,37%, Regions Financial — 9,42%, Zions Bancorporation — 27,81%.

В пятницу обанкротился 16-й по размеру активов банк США Silicon Valley Bank (SVB). Это спровоцировало ожидания цепной реакции и возможного финансового кризиса.

Отметим, что фондовые рынки государств Европы обвалились во время торгов 13 марта на фоне американского банковского кризиса.