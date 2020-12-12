На МКС вновь отказала российская система получения кислорода

На борту Международной космической станции вновь вышла из строя российская система получения кислорода «Электрон-ВМ», передает РИА Новости. Система, которая находится в отечественном модуле «Звезда», трижды выходила из строя за минувший октябрь, 10 декабря экипажу удалось восстановить ее работу.

Сегодня космонавт Сергей Рыжиков сообщил в подмосковный Центр управления полетами об аварийном выключении «Электрона-ВМ». Он добавил, что отказ произошел из-за низкого давления в системе и по времени совпал с отключением пылесоса, с помощью которого на станции производят уборку. В настоящее время с проблемой пытаются разобраться специалисты на Земле.

| 2020-12-12T19:31:01+04:00 12 декабря 2020, 20:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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