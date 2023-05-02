На горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в результате аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку на 19-м километре автомобильной дороги Баку-Алят-Газах — государственная граница с Грузией на территории Гарадагского района города Баку прилегающие территории затопило.

Как сообщили АПА в МЧС, соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС были незамедлительно привлечены на территорию для проведения работ по водоотведению и осуществления других необходимых мер безопасности.

Будет предоставлена дополнительная информация.