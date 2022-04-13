Один из акционеров Twitter подал в суд на главу Tesla и Space Х Илона Маска из-за того, что тот допустил предполагаемые нарушения при покупке акций компании.

По его словам, Маск начал приобретать их еще в январе и к 14 марта у него было уже более 5% акций фирмы, поэтому в соответствии с правила комиссии по ценным бумагам и биржам США он должен был сообщить о превышении пятипроцентного порога в ведомство в течение десяти дней, то есть до 24 марта. Тем не менее миллиардер не стал этого делать, продолжил покупать акции и предоставил властям информацию только 4 апреля, когда у него было уже более 9% акций, утверждает истец Марк Бейн Раселла.

Акционер Twitter считает, что те, кто продал свои акции между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был уведомить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года упустили повышение цены акций в результате покупки американского миллиардера и, соответственно, понесли ущерб.

Ранее Маск заявил, что не будет входить в совет директоров Twitter. Это решение привело к обвалу акций компании на 7%, до 42,7 доллара за штуку.