На игру между сборными Уэльса и Швейцарии в рамках группы А ЕВРО-2020, которая сегодня состоится в Баку, продано более 16 тысяч билетов.

Об этом сообщает пресс-служба АФФА.

Несмотря на большое количество проданных билетов на встрече на Бакинском олимпийском стадионе ожидается присутствие 12-13 тысяч болельщиков: это обусловлено ограничениями на путешествия в связи с пандемией. Возможно, некоторые из приобретших билеты болельщиков не приедут в Азербайджан.

Из АФФА сообщили, что до стартового свистка планируется проведение короткой церемонии открытия.

Матч между двумя сборными начнется в 17:00.