На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение

Землетрясение силой 4 балла произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.

«Кыргызский сейсмологический институт зафиксировал землетрясение интенсивностью в 4 балла в районе границы Кыргызстана и Таджикистана», — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, очаг землетрясения находился в 30 километрах от кыргызского села Бор-Добо. В селах Кара-Киндик, Сары-Таш и Нура интенсивность колебаний почвы достигла 3 баллов. «Жертв и разрушений нет», — уточнили в МЧС.