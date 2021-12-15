Во многих развитых странах школьники учатся дольше, чем в Азербайджане, а именно 12-13 лет. Недавно на эту тему высказался министр образования Эмин Амруллаев. Он также отметил, что объем преподаваемых часов там больше на 20-30 процентов.

Нужно ли нам двигаться в этом направлении и к каким результатам это приведет? Многие эксперты говорят о том, что образовательная программа в школах должна быть усовершенствована, так как сейчас много недоработок, в частности — в начальных классах.

Эксперт в области образования Сабина Алиева сказала в беседе с #, что у нас и для шестилеток учебная программа не совсем правильна, а если учеба будет начинаться с пяти лет, то тем более нужен будет другой подход. Есть подготовительные группы, но они не идут в аттестат. Для детей 5 и 6 лет необходимы совершенно разные программы. Но их можно было бы скопировать с британской, французской систем образования. Сейчас программа для русского сектора строится на программе из российских учебников. В азербайджанском секторе она также не адаптирована под международные стандарты.

«Конечно, в государственных школах для учащихся начальных классов можно сделать обучение по английскому образцу (Reception class). Это бы привело к увеличению рабочих мест в начальных классах, но вопрос в том, смогли бы школы вместить в себя большее количество учащихся? К тому же, пятилетний ребенок не сможет учиться так, как принято в наших школах. В Великобритании, например, это комбинированное образование: у детей в этом возрасте уроки длятся по 30 минут, в школе их кормят по три раза в день, учат элементарным вещам, например, держать книгу. У нас дети в таком возрасте, как правило, спят днем и, если лишить их такой возможности, это собьет их привычный ритм дня. В той же Великобритании дети в классах Reception остаются до 3-4 часов дня, а возможно ли подобное в наших школах, ведь для этого нужны соответствующие условия?» – задается вопросом эксперт.

По ее словам, если образование будет продлено за счет старших классов, это может негативно сказаться на колледжах, и тогда, возможно, вместо них стоит ограничиться курсами. 13-й класс актуален для тех, кто хотят учиться в вузах за границей по европейской системе. Во Франции 13-й класс – это первая ступень в бакалаврском образовании. В Азербайджане 13-летнее среднее образование есть только в международных школах, получивших необходимую лицензию. Всего международных школ в стране 31.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов, в свою очередь, отметил, что этот вопрос поднимался уже несколько лет назад. В последние годы в сфере образования мы ориентируемся на западные стандарты. Что касается продолжительности учебы в школе, то в разных странах цифра разная, где-то 10 лет, а где-то 13. В нашей стране решили, что оптимально учиться 12 лет и эта цифра обозначена в стратегии, утвержденной в 2013 году. Согласно ей, Азербайджан должен был перейти на 12-летнее образование уже в 2020 году. Но данная идея была воспринята неоднозначно – одни считали, что это будет лишний год, другие – что данное решение верное.

«До сих пор нет единого мнения — добавить год к старшим классам или к младшим. Предлагали разные схемы, в частности 5+5+2. Были предложения сделать продолжительность начальной школы – 5 лет вместо 4 лет, так как начальное образование – это фундамент. Однако, если считать подготовительные группы как школьное образование, то мы уже де-факто перешли на двенадцатилетнее обучение. Если же прибавить год к последним классам, в этом случае обязательное образование будет 10 классов, а последующие два класса для тех, кто захочет продолжить обучение в классах по углубленному изучению тех или иных предметов для подготовки в вузы. Но каким образом будет происходить переход в эти классы – посредством экзаменов или нет? За счет дополнительного года возможно несколько снизить учебную нагрузку. Но до принятия конкретных шагов в этом направлении нужно многое сделать, провести обсуждения, разработать все механизмы», — говорит эксперт.

Отметим, что в нашей образовательной системе много других, более важных проблем, которые нужно решать, и только после этого идти дальше.