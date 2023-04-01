Несколько регионов Испании охватили сильные лесные пожары. Власти считают, что работают поджигатели-«террористы». Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что только в одном регионе Астурия на севере Испании по состоянию на пятницу бушевало более 90 лесных пожаров. Для их тушения властям пришлось задействовать более 600 пожарных. Несколько небольших городов были эвакуированы.

Пожары охватили лесные массивы на фоне засухи и необычно сухой зимы. При этом местные власти уверены, что причиной пожаров стали не только природные условия, но и поджоги.

«Мы сталкиваемся с чем-то, чего никогда не видели. Это настоящий теракт, это скоординированные действия. Мы сталкиваемся с настоящими террористами, которые подвергают опасности жизни, города и поселки.», – заявил президент региона Астурия Адрьян Барбон.

В полиции заявили, что открыли уже несколько уголовных дел, но личность поджигателя пока не установлена.