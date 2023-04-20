Из российского школьного учебника «Окружающий мир» для учащихся четвёртых классов убраны несколько упоминаний Киева как столицы Киевской Руси. На это обратило внимание издание «Медиазона».

Журналисты сравнили учебник, выпущенный издательством «Просвещение» в этом году, с его предыдущей версией — и выяснилось, что если в издании 2021 года князь Владимир крестил народ в Киеве, то в новом издании он сделал это просто «в столице». Кроме того, если в предыдущем учебнике «после смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь», а автором летописи «Повесть временных лет» значился «монах Киево-Печерского монастыря Нестор», то в новом учебном пособии Игорь стал править Русью без указания города, а Нестор стал просто монахом, без уточнения места, в котором жил и работал.

Журналисты «Медиазоны» также обратили внимание на то, что в учебнике по истории России для учеников шестого класса поменялась дата, которая считается моментом основания Руси как государства. В редакции 2016 года в качестве этой даты значится 882 год, «когда Олег объединил Новгород и Киев», а в новой редакции — 862 год, когда Рюрик был призван на княжество в Новгород.

Изменения внесены на фоне войны России против Украины, столицей которой является Киев. В издательстве пока не комментировали эти изменения. (svoboda.org)