На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов

Спасатели нашли тела двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на Эльбрус.
Как передает РИА Новости, об этом сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Ранее сообщалось, что после восхождения на Эльбрус с северного склона группа, состоящая из гида и альпинистки, должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. Последний раз они выходили на связь 17 апреля и сообщили, что находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены «зарыться в снег уже на вторую ночевку». Их искали спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России.
«На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида», — говорится в сообщении отряда в Instagram.