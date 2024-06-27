Все больше тела альпинистов, погибших во время восхождения на Эверест, обнаруживается в результате массового таяния ледников на склонах самой высокой горы мира. Команда из 30 альпинистов-военных, смогли извлечь тела пяти погибших.

Как передает #, об этом сообщает газета The Japan Times со ссылкой на майора вооруженных сил Непала Адитью Карки.

Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы удалить лед с останков.

«Из-за последствий глобального потепления тела и различный мусор начали все больше показываться из-под снега по мере того, как тает снежный покров», — сказал он.

С начала первых восхождений на Эверест в 1920-х годах погибло более 300 человек, включая восемь альпинистов в 2024 году. Большинство из них умерло в так называемой «зоне смерти», которая начинается от 8 тыс. м. Основной причиной гибели скалолазов ученые назвали сильную разреженность воздуха и сопутствующую ей высотную болезнь.

В 2023 году на склонах годы погибло рекордное число альпинистов за все 70 лет с момента первого покорения вершины — 18 человек.