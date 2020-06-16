На что нацелены предупреждения Помпео?

Госсекретарь США Майк Помпео провел онлайн-конференцию с главами МИД стран ЕС и с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем, по итогам которой заявил, что эффективно противостоять угрозам со стороны России и Китая Соединенные Штаты могут только при содействии Европейского Союза. То есть, провел такую четкую поляризацию — по две силы с каждой из противоборствующих сторон.

Интересно только согласен ли Китай так уж четко считать себя союзником Москвы? По словам Помпео, КНР и Россия пренебрегают международными нормами и представляют угрозу для Штатов и Евросоюза, которым следует верно выстраивать свои взаимоотношения.

Как следует из сообщения Госдепа, госсекретарь США обсудил с коллегами из Европы трансатлантическое сотрудничество и ситуацию в Украине, сделав акцент на приверженности Штатов и Евросоюза поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, Помпео заявил о том, что Москва агрессивно действует на Донбассе. А на днях, если вспомнить, он же потребовал от Путина вернуть Крым.

То есть, Штаты хотят выстроить некий единый фронт противостояния. Только вот с какой целью? Быть может, Вашингтон почувствовал необходимость восстановления чего-то наподобие «холодной войны» в современном мире? Возможно ли такое, если учесть, что и РФ, и КНР все чаще уклоняются от того, чтобы как-то согласовывать свои действия с мировым сообществом? Или за предложениями Помпео можно увидеть какие-то иные намерения и планы США?

На эти вопросы # согласился ответить известный политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— В первую очередь я бы обратил внимание на то, что эпидемия коронавируса показала странам Запада, что единство — вынужденная необходимость, и чем крепче единство свободных стран, тем эффективней они могут справляться с любыми вызовами.

Безусловно, Госдепартамент не ставит Россию и Китай в один ряд. Они идут через запятую. Не в качестве союзников, а в качестве режимов, которые стараются распространять свое пагубное влияние на демократические сообщества. Китай имеет 85% американского ВВП. Россия — 10%. Основной акцент США, безусловно, делают на Китай, а Россия идет паровозом, так как в реальности особой угрозы самому Западу Кремль не представляет. Но Москва представляет угрозу маленьким и не очень партнерам НАТО в виде Украины и Грузии. И продолжать мириться с этим – значит, признавать право любой страны нападать на более слабых, что несет угрозу всей Европе. Именно в этом в США видят вызов, исходящий из Кремля. Небольшой, но вызов. Если кто-то нарушает все правила и остается не очень сильно наказанным – это плохой пример.

Посткоронавирусный мир понял, что подход «just business» в любой момент может привести к большим потерям. Запад хочет объединиться, усилить экономическое, военное сотрудничество, чтобы никакие новые угрозы не могли быть большим сюрпризом, как это случилось сейчас. В этом я вижу посыл госсекретаря Помпео.

Также этот посыл адресован и самим властям России, мол, отныне разговор будет короткий. Учитывая, как Путин теряет поддержку внутри страны, как обозлены граждане России из-за отсутствия поддержки государства в кризис, учитывая цены на энергоресурсы, — давление и строгость со стороны крупнейших экономик мира в этот раз могут действительно привести к результатам. Но для этого от слов нужно перейти к делу и на непубличном уровне разъяснить у кого 100%, а у кого — 10%.

Не надо забывать и о разных шагах и заявлениях президента Трампа, которые не очень-то помогли отношениям США с союзниками. Госдепартамент существует в том числе для того, чтобы сглаживать углы. Своими заявлениями Помпео постарался отправить сообщение всем. Уверен, ВСЕ его SMS получили.