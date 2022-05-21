Всемирно известный азербайджанский модельер Фахрия Халафова представит новую сезонную коллекцию на стартовавшей в Баку Азербайджанской Неделе Моды (Azerbaijan Fashion Week).

Показы дизайнера всегда пользуются особым интересом у публики. Модельер умеет удивлять публику, и предстоящий показ не станет исключением.

Фахрия Халафова представит коллекцию Bella Rosa («Прекрасная Роза»), созданную в коллаборации с известным итальянским ювелирным брендом Spoleto Gioielli.

«Стараюсь не пропускать Азербайджанскую Неделю моды, которая восстановила свою работу после пандемии в декабре прошлого года. Тогда я представила коллекцию «Карабахская принцесса», созданную под непередаваемыми впечатлениями от нашей блистательной победы в 44-дневной освободительной войне», — говорит Халафова в интервью #.

Новая коллекция дизайнера посвящена ее любимому цветку – розе и выполнена в узнаваемом и любимом поклонниками бренда Фахрии Халафовой стиле:

«Коллекция очень нежная, яркая, красивая. Наряды созданы для прекрасных летних вечеров, где уместно появиться в романтично-гламурном луке. Не изменяя своему стилю, подчеркну, новые модели созданы для элегантных и стильных женщин, которые ценят в своих образах изысканную женственность, легкость и очарование. В своей работе я всегда стараюсь радовать особой нежностью и красотой », — подчеркивает Ф. Халафова.

Цвета новой коллекции отражают все оттенки сортов роз.

В то время, как Bella Rosa покоряет подиум Азербайджанской Недели Моды, она уже покорила сердце создателя ювелирного бренда Spoleto Gioielli — Энрико Морбидони, который, познакомившись с творчеством Фахрии Халафовой, не раздумывая предложил ей сотрудничество.

«Мы счастливы находиться в Баку и представлять на Азербайджанской Неделе Моды свою коллекцию в коллаборации с прекрасной Фахрией Халафовой. Она вдохновила нас на это сотрудничество. Меня восхитило ее умение сочетать цвета и структуру ткани, а также синтез Востока и Европы, присущий ее моделям. Сейчас мы обсуждаем с Фахрией Халафовой дальнейшее сотрудничество и надеемся, что оно будет долгим и плодотворным. В Италии уже наслышаны про Азербайджанскую Неделю Моды, и мы рады находиться в прекрасном городе Баку», — заявил Э.Морбидони #.

Розовый сад на подиуме Azerbaijan Fashion Week расцветет сегодня – показ коллекции Фахрии Халафовой Bella Rosa станет ключевым моментом второго дня Недели Азербайджанской Моды.