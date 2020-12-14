На аргентинском новостном портале опубликована статья о карабахских реалиях

На аргентинском новостном портале www.elpaisdigital.com.ar опубликована статья под заголовком «Что происходит в Нагорном Карабахе?».

В статье, написанной профессором Университета Адольфо Ибаньеса (Чили) Шахрияром Насировым, подробно говорится об оккупации Арменией исконной азербайджанской земли – Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему 7 районов, 4 резолюциях Совета Безопасности ООН, требующих безоговорочного и безотлагательного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

Автор отмечает, что Азербайджан за эти преумножил свое экономическое могущество и военную мощь, и превратился в лидера региона Южного Кавказа, в то время как Aрмения находится в нищенском состоянии. Автор подчеркивает, что мирные переговоры при посредничестве Минской группы ОБСЕ оказались безрезультатными, что в течение почти 30 лет официальный Ереван не был заинтересован в изменении статуса-кво. Ряд военных провокаций, учиненных военно-политическим руководством Армении, которое своими недопустимыми заявлениями полностью завело переговоры в тупик, с июля этого года, явились причиной начала войны 27 сентября.

Автор констатирует, что война шла на территориях Азербайджана, к тому же существовал фактор оккупации, поэтому ни одно государство не вмешалось в данный вопрос: «…сегодня мы видим, что статуса-кво, который руководство Армении пыталось удержать на протяжении 3 десятилетий, больше нет. Оккупация завершилась, и в дальнейшем нам предстоит говорить о проблеме мирного сосуществования».

Более подробно со статьей можно ознакомиться здесь: https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/qu-est-pasando-en-nagorno-karabaj/29348