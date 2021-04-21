На акцию протеста в поддержку Навального в Москве вышли 6 тыс. человек

Главное управление МВД России по Москве опубликовало официальную информацию по предпринятой в среду, 21 апреля, несогласованной акции протеста в поддержку Навального, сообщает Газета.Ру.

«Сотрудники ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур обеспечивают охрану общественного порядка в центральной части г. Москвы, где группой граждан предпринята попытка проведения несогласованного публичного мероприятия. По состоянию на 20.30 час в мероприятии принимает участие около 6 тыс. человек. Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти и предупреждает о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка», — заявили правоохранители.

Ранее в переходе на Тверской улице распылили газ. После распыления газа из перехода выбежало много людей, все они кашляют. Однако обращений к врачам пока не зафиксировано.