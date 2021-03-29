«Мы наблюдаем рост желающих инвестировать в Карабах», — доцент UNEC

Инвестиционная политика в Карабахе будет определяться соответствующей государственной программой, отражающей количество и характер капиталовложений, представляющих необходимость в контексте реализации текущих целей, сказала # кандидат экономических наук, доцент Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Гюльнара Азизова.

В беседе с нами Г.Азизова рассказала о важнейших направлениях инвестиционной политики Азербайджана по возрождению освобожденной части страны. Пока Карабах — это города-призраки с полностью разрушенной инфраструктурой. Сегодня уже очевидно, что лежащая в руинах земля должна быть непросто восстановлена и приведена в соответствие социально-экономическому развитию всей страны, но стать территорией опережающего развития. Однако дорога к светлому будущему требует финансовых вложений, а главное, четких контуров инвестиционной политики.

— Теперь, после завершения войны, главной нашей задачей является восстановление инфраструктуры и развитие этих территорий. Какой будет инвестиционная политика в Карабахе? И главное, какие проекты интересны инвесторам?

— Начнем с того, что инвестиционная политика в Карабахе будет определяться государственной инвестиционной программой, отвечающей на первоочередной вопрос — сколько и каких инвестиций потребуется экономике для достижения текущих целей и в контексте всестороннего развития. Ее главной целью будет осуществление мер структурной экономической перестройки, а также привлечение инвестиционных ресурсов из различных источников, включая иностранные инвестиции, повышение эффективности производства и решение социальных проблем.

Кстати, для этого уже имеется определенная правовая база. Скажем, в русле создания новых промышленных предприятий и привлечения инвестиций в местные промышленные сферы подписан указ главы государства от 17 января 2016 года № 745 «О дополнительных мерах в связи с поощрением инвестиций». Действует указ от 20 апреля 2016 года № 877 «Об утверждении «Порядка выдачи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим документ о поощрении инвестиций, подтверждающего документа для импорта техники, технологического оборудования и устройств», а также указ от 20 апреля 2016 года № 878 «Об утверждении сфер инвестируемой экономической деятельности, минимальной суммы, связанной с объемом инвестиционного проекта, и административно-территориальных единиц, где он будет реализован».

Как видите, на протяжении последних лет в стране создавались эффективные механизмы поощрения инвестиций. Формировались благоприятные условия для получения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, занятыми в промышленном производстве, налоговых и таможенных льгот. Здесь важно заметить, что документ о поощрении дает основание для получения льгот, предусмотренных в Налоговом кодексе и Законе «О таможенном тарифе».

И потом, к упомянутым льготам относятся освобождение от 50% налога на прибыль или подоходного налога; полное освобождение от земельного и имущественного налога; полное освобождение техники, технологического оборудования и устройств, импортируемых из-за рубежа в рамках проектов, от таможенных пошлин и НДС. В основном инвесторы интересуются проектами в таких областях, как строительство, горнодобывающая промышленность, логистика, банкинг, туризм.

— Среди прочих задач — привлечение инвестиций и развитие в этой сфере партнерства между государством и частным сектором, а также проведение соответствующей агитационной деятельности внутри страны и за рубежом. Как вы оцениваете политику государственно-частного партнерства в воссоздании экономики Карабаха?

— Надо понимать, что государственно — частное партнерство, проще – ГЧП, является одним из механизмов смешанной экономики, позволяющим развивать отношения бизнеса и государства. ГЧП, безусловно, эффективное средство реализации инновационной политики и масштабных социальных проектов. Как сказал Президент страны Ильхам Алиев, государство возьмет на себя все инфраструктурные расходы и большую часть жилищного строительства. Здесь, конечно же, найдется место и для частных компаний, которые могут вкладывать в города. При этом определиться с географией и интенсивностью застройки можно по мере возвращения сюда населения.

Развитию освобожденных территорий будет уделяться особое внимание, и здесь, конечно же, присутствует несколько факторов. Инвестиции — государственные и частные — будут положительно влиять на макроэкономическую статистику в Азербайджане, экономическое освоение Карабаха придаст серьезный импульс развитию ненефтяной экономики. Глава государства очертил идеальную картину развития освобожденных территорий. Осознается важность создания прекрасных условий для возвращения беженцев. Азербайджан покажет карабахским армянам, какие у них возможности, и в каких условиях они могут жить в качестве азербайджанских граждан.

— На данный момент экономическое положение освобожденных районов оставляет желать лучшего, потому что во время и после первой карабахской войны имевшаяся здесь инфраструктура была полностью разрушена. Можно ли использовать политику партнерства с инвесторами при строительстве инфраструктуры?

— Безусловно. Привлечение частных инвесторов к решению общественно значимых задач ускорит реализацию долгосрочных проектов в сфере создания и обеспечения функционирования деятельности объектов публичной инфраструктуры. В основном государственно — частное партнерство осуществляется в транспортной, социальной, энергетической, коммунальной инфраструктуре. Такой формат партнерства позволяет достаточно широко использовать возможности частного капитала в решении многих проблем. Потенциальные сферы для привлечения иностранных инвестиций — пищевая и легкая промышленность, обработка хлопка и хлопковой продукции, обработка шерсти и кожевенного сырья, создание шелководческих хозяйств.

Огромное значение имеет и то, как будет восстановлен Карабах. Ведь нам, ко всему прочему, важно показать, что Азербайджан может обеспечить хорошую жизнь людям. В довесок этому освоение освобожденных территорий станет мощным маховиком внешнеэкономического роста. Наша страна уже сейчас привлекает иностранные инвестиции для восстановления Карабаха. Образно говоря, современный и удобный для жизни регион превратится в потрясающую «витрину», станет олицетворением нашей страны. Международное сообщество увидит чудесное преображение руин в сверхсовременные поселения.

— Карабах располагает большим потенциалом для развития. Это и природные ресурсы, и плодородная почва, и красивые ландшафты. Благодаря всему этому в регионе можно развивать сельское хозяйство, энергетику, туризм, горнорудную промышленность. Реконструкция региона будет проводиться как за счет государственных инвестиций, так и с привлечением средств частного сектора. Какие ожидания от частных инвесторов?

— Сейчас мы наблюдаем рост потенциальных инвесторов. Но если учесть, что на начальном этапе пока еще сложно делать большие вложения, для поощрения инвестирования могут применяться различные механизмы — агротехнопарки, промышленные парки и районы. Безусловно, вложения всегда сопряжены с риском, но он не должен быть чрезмерным. Потому ответственное поведение финансовых посредников выглядит необходимым условием для устойчивого развития индустрии в будущем. Ожидания от частных инвесторов — это проекты, связанные с холодильными камерами, складами, элеваторами и т.д. в регионах для долгосрочного хранения сельскохозяйственной продукции. А также строительство предприятий современного типа по обработке кормов для удовлетворения потребностей животноводческой и птицеводческой промышленности.

Государственные инвестиции, выделенные на восстановление Карабаха, достаточны для первого этапа. Сумма в 2,2 млрд. манатов ($1,3 млрд., предусмотрены в госбюджете на 2021 год ) приемлема на первом этапе. Это в основном проекты по инфраструктуре, дорогам, аэропортам. Государство возьмет большую часть расходов по восстановлению освобожденных территорий на себя. К тому же Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о больших перспективах развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Карабахе и выразил заинтересованность в привлечении иностранных инвестиций в данную сферу. Освобожденные земли имеют большой потенциал с этой точки зрения. В Кяльбяджаре и Лачине есть большие возможности для ветряной, а в Зангилане — солнечной энергетики.

Кстати, уже даны поручения соответствующим структурам, чтобы они прорабатывали эти вопросы с зарубежными партнерами. Карабах объявлен «зоной зеленой энергии», и есть уже предложения от инвесторов. Говоря конкретно, основные направления частной инвестиционной политики включают продолжение мер по дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности азербайджанских предприятий, а также улучшение внешнеторгового режима импорта современного технологического оборудования в Азербайджан для технологической реконструкции предприятий. Кроме этого, прямые иностранные инвестиции, наряду с внутренними инвестициями, будут направляться в экспортно-ориентированные отрасли с высокой добавленной стоимостью. Особое внимание будет уделяться улучшению регулирования прямых иностранных инвестиций в сфере услуг, а также ускорению процесса создания бухгалтерской и аудиторской деятельности в соответствии с международными стандартами.

— Возрождение Карабаха — это грандиозная задача. То, как Баку уже взялся за дело, позволяет говорить о твердости его намерений. В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев не раз говорил о том, что возродит разрушенный Карабах — первые очертания этого процесса можно наблюдать уже сегодня. Так, ускоренными темпами строится международный аэропорт в Физули, прокладываются дороги, восстанавливаются электростанции. Заключаются контракты с зарубежными компаниями, и освобожденный Карабах превращается в масштабную международную стройку. Как вы оцениваете четкость выполнения всех задач и результаты?

— Замечу, что уже разработана четкая стратегия для создания целостной системы мероприятий, способствующих достижению задач и целей в регионе. Об успешной стратегии свидетельствует стабильная политика роста и развития государства. Здесь также используются индивидуальные инвестиционные принципы в отношении инвесторов для обеспечения финансовых вложений.

Основные приоритеты государственной инвестиционной политики заключаются в:

— адаптации инвестиционных проектов к целям и приоритетам социально-экономического развития, определенным средне- и долгосрочными государственными программами;

-направлении инвестиций в развитие ненефтяного сектора и регионов;

— определении приоритетности региональной инвестиционной политики в соответствии с современными тенденциями развития;

-усилении социальной направленности инвестиционной деятельности в стране, обеспечение приоритетности вложений в человеческий капитал, инфраструктуру;

-обеспечении экономической безопасности страны;

В приоритете инвестиционной политики производственные направления, основанные на нанотехнологиях и направленные в русло снижения количества углеродных соединений в выбросах в атмосферу. Конечно же, здесь не стоит забывать про центральную роль государственного финансирования наукоемких проектов и о повышении обороноспособности нашей страны.