МВД: Зарегистрировано 1 483 факта нарушения карантинного режима

2 апреля сотрудниками полиции было установлено местонахождение и задержаны 26 человек, объявленных в розыск за совершение различных преступлений, за занятие уличной торговлей в отношении 118 человек, за ведение бродяжнического образа жизни в отношении 53 человек, а также за мелкое хулиганство, мелкий грабеж, антисанитарию и другие социально-негативные явления были приняты предупредительные меры. Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, было зарегистрировано 1 483 факта нарушения особого карантинного режима, объявленного в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса, 12 нарушителей были активными носителями инфекции.

Наряду с этим, в отношении 3 223 нарушителей правил дорожного движения, в том числе 169 водителей, совершивших грубые нарушения, по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях составлены протоколы, выявлены 116 транспортных средств, на которых установлены запрещенные законом дополнительные оборудования, а также внесены изменения в их конструкцию, выявлены 52 водителя, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии и 1 автохулиган.