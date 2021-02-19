МВД выступило с очередным предупреждением к желающим посетить освобожденные территории

«Несмотря на неоднократные предупреждения, к сожалению, все еще встречаются случаи, когда некоторые люди пытаются проехать на освобожденные от оккупации территории объехав контрольно-пропускные посты».

Об этом АПА сообщили в пресс-службе МВД.

Вчера житель Тертерского района Бахтияр Махмудов, воспользовавшись туманной погодой, на автомобиле марки «Нива» пытался проехать на освобожденную от оккупации территорию и погиб в результате подрыва на мине.

Отметим, в январе и феврале текущего года Бахтияр Махмудов и его брат Шахрияр были задержаны сотрудниками полиции за то, что дважды проехали на освобожденные от оккупации территории. В обоих случаях в соответствии с требованиями законодательства в отношении них были приняты меры административного взыскания. По решению суда Шахрияр Махмудов был арестован в административном порядке, Бахтияр Махмудов — оштрафован. Третья попытка (18 февраля) Бахтияра Махмудова проехать на освобожденные от оккупации территории обернулась трагедией.

«Поэтому мы призываем наших граждан не посещать освобожденные от оккупации территории, не подвергать опасности свои жизни и здоровья, воздерживаться от подобных поездок», — отметили в МВД.