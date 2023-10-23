Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает граждан в связи с действиями кибермошенников.

Об этом сообщает # со ссылкой на МВД Азербайджана.

«В последнее время участились случаи рассылки мошенниками уведомлений отдельным лицам через SMS, электронную почту и веб-страницы о том, что они являются участниками киберпреступлений, детской порнографии или жертвами подобных действий, в связи с чем необходимо представить персональные данные и осуществить платежи. При нажатии на уведомления, в основном рекламного характера, пользователь перенаправляется на различные электронные адреса или похожую версию какой-либо электронной почты».

Мошенники пользуется именем полицейских структур иностранных государств, в том числе Европола. Подобные действия рассчитаны на списание денежных средств граждан с банковских карт и счетов.

При столкновении с указанными случаями рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать фальшивые веб-страницы, а обращаться в службу “102” МВД и ее аккаунты в социальных сетях”, — подчеркивается в сообщении.