МВД о попытке самоподжога полицейского в Сальяне

В городе Сальян полицейский совершил самоподжог.

Житель районного села Халадж Фатиев Мири Бахтияр оглу 1986 г.р. облился горючим и пытался совершить самоподжог.

Пожар был потушен вмешавшимися своевременно сотрудниками полиции. М.Фатиев был госпитализирован с легкими ожогами. После оказания первой медпомощи он был отправлен в Баку.

Причины инцидента неизвестны.

Начальник пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил, что попытка самоподжога М.Фатиева была предотвращена его коллегами по работе.

| 2019-12-28T12:31:35+00:00 28 декабря 2019, 14:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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