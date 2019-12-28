МВД о попытке самоподжога полицейского в Сальяне

В городе Сальян полицейский совершил самоподжог.

Житель районного села Халадж Фатиев Мири Бахтияр оглу 1986 г.р. облился горючим и пытался совершить самоподжог.

Пожар был потушен вмешавшимися своевременно сотрудниками полиции. М.Фатиев был госпитализирован с легкими ожогами. После оказания первой медпомощи он был отправлен в Баку.

Причины инцидента неизвестны.

Начальник пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил, что попытка самоподжога М.Фатиева была предотвращена его коллегами по работе.