Украинские беженцы, которые имеют временную защиту в ЕС, но вернулись домой, могут приехать в страны Евросоюза, чтобы перезимовать.

Как передает # со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан.

По его словам, в ЕС прибыло около 4,3 млн украинских беженцев, однако пятая часть из них уже вернулась домой.

«Если кто-то уехал в Украину, но получил временную защиту в одной из стран ЕС, он имеет право вернуться в ЕС, если условия не позволяют ему остаться на зиму в Украине», — добавил Ракушан.

Министр добавил, что если украинцы вернутся, то общее количество беженцев в ЕС может вырасти до пяти миллионов. При этом Чехия может принять не более полумиллиона человек.