В последнее время наблюдается все большее число случаев совершения различных киберпреступлений с использованием социальных сетей.

Как передает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД), на страницах социальной сети с использованием имен и логотипов известных лиц и компаний страны даются заманчивые обещания о крупных денежных выигрышах в электронных лотерейных розыгрышах, конкурсах с призовым фондом, отмечается необходимость перечисления определенной части выигрыша на банковский счет якобы для оформления соответствующего приза, а также возможность инвестирования на инвестиционных платформах и финансовых биржах и получения дохода в короткие сроки.

В министерстве подчеркнули, что некоторые люди, поверившие в эти обещания, впоследствии становятся жертвами киберпреступлений.

«Чтобы не стать жертвой подобных случаев киберпреступности, мы еще раз призываем наших граждан быть бдительными при использовании интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей, не верить соблазнительным предложениям мошенников. А в случае возникновения подобных ситуаций незамедлительно сообщите об этом полиции, а также на официальные страницы министерства в социальных сетях», — говорится в сообщении.