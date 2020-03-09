МВД Азербайджана: Информация о штрафовании полицией репетиторов недостоверна

После временного приостановления работы учебных заведений с целью предотвращения угрозы распространения коронавируса некто неизвестный распространил голосовое сообщение в WhatsApp в котором призывает репетиторов к осторожности. Неизвестный утверждает, что якобы сотрудники полиции останавливают и опрашивают учащихся, которые ходят к репетитору, отправляются к учителям домой и штрафуют их на 2800 манатов, сказал глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

«В связи с этим заявляю, что это совершенно необоснованное, надуманное утверждение. Известно, что с целью предотвращения случаев заражения инфекцией коронавируса и продолжения медико-профилактических и других упреждающих мер с 10 по 27 марта во всех учебных заведениях приостановлен учебный процесс. Это никак не связано с ограничением репетиторской деятельности учителей. Поэтому история о взимании полицией штрафов у учителей не соответствуют действительности и ничто иное, как обычные сплетни. Осуществляются необходимые мероприятия по установлению лица (лиц), распространивших это голосовое сообщение», — сказал Захидов.