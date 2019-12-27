МВД Азербайджана и SOCAR прокомментировали информацию по поводу видеоролика о сливе нефти в море

В связи с распространенным в социальных сетях видеороликом об утечке нефти на Нефтяных камнях ПО «Азнефть» при участии сотрудников Управления полиции на водном транспорте МВД провело совместное расследование.

Как сообщают МВД и SOCAR, в ходе расследования были установлены лица, сливающие в море нефть и разместившие снятое видео в социальной сети.

В ходе предварительного допроса они признали свою вину. В отношении сотрудников, которые нанесли вред окружающей среде путем слива нефти в море, SOCAR примет надлежащие административные меры.

В настоящее время в Управлении полиции на морском транспорте ведется идет расследование по этому инциденту.

| 2019-12-27T22:19:11+00:00 27 декабря 2019, 22:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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